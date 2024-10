Europa League, la classifica del girone unico dopo la 2^ giornata

Come per la Champions, la novità della stagione 2024/2025 è il girone unico: nella cosiddetta fase campionato le 36 squadre giocano ciascuna otto partite, quattro in casa e quattro in trasferta, contro otto avversarie diverse. La classifica è unica: alla fine, i primi otto club accedono direttamente agli ottavi, quelli dalla nona alla 24esima posizione giocheranno i playoff, mentre dalla 25esima posizione in poi saranno eliminati. Due le italiane in gara: Roma e Lazio. Ecco la classifica aggiornata