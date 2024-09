Champions League 2024-2025, format e squadre: novità e come funziona

Le partite della fase campionato di Champions League ed Europa League si giocheranno da settembre a gennaio, mentre per la Conference League saranno da settembre a dicembre. Le tre competizioni Uefa per club avranno una settimana in esclusiva per disputare la propria giornata e in quella settimana non si giocheranno partite delle altre due competizioni. Nelle settimane normali, ha spiegato l’Uefa, le partite di Champions League si giocheranno il martedì e il mercoledì, mentre quelle di Europa League e Conference League il giovedì. Nella settimana esclusiva di Champions League, le partite di Champions League si disputeranno il martedì, il mercoledì e il giovedì. Nella settimana esclusiva di Europa League, le partite si disputeranno il mercoledì e il giovedì. Nella settimana esclusiva di Conference League, le partite si disputeranno il giovedì. L'ultima giornata delle tre competizioni prevede che le partite si giocheranno tutte in contemporanea