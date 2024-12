Al primo posto di questa insolita classifica, davanti a colossi del mercato globale, c'è l'italiana Macron, premiata per la crescita costante degli ultimi anni, l'utilizzo di materiali di alta qualità e l'originalità delle divise realizzate per ogni singola squadra. Per FootyHeadlines.com, nessun altro marchio mette tanta cura nella realizzazione dei propri kit come l'azienda bolognese