Jannik Sinner, ecco quali tornei salterà per la sospensione della Wada

Introduzione

Oggi Jannik Sinner e la Wada, l’Agenzia mondiale antidoping, hanno raggiunto un accordo per la sospensione del tennista altoatesino per tre mesi, dal 9 febbraio al 4 maggio, che lo costringerà a saltare diversi appuntamenti sportivi. La Wada ha inoltre disposto che dal prossimo 13 aprile Sinner potrà tornare ad allenarsi, in vista dei successivi impegni della stagione. Ecco quali sono i tornei a cui non prenderà parte e la situazione della classifica ATP.