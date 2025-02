Sinner sbarca su Youtube e TikTok, nuovi canali social per il tennista

Jannik Sinner dopo la vittoria agli Australian Open cambia strategia di comunicazione. Il numero uno del tennis mondiale ha deciso di seguire l’esempio di altri colleghi sportivi e ha aperto un canale su Youtube e un profilo su TikTok: un modo per raccontare la sua esperienza nell’ultimo slam e per raggiungere un pubblico sempre più ampio. Il primo video si intitola “Jannik Sinner: Winning my second Australian Open title!” e racconta i momenti inediti trascorsi a Melbourne: a parlare è lo stesso tennista che apre la porta e accoglie gli spettatori nella sua camera d’hotel alcuni giorni prima della finale. Un modo per far entrare il pubblico nella sua vita e farsi accompagnare fino alla vittoria. Il profilo Tiktok risulta invece ancora senza video: presente solo la descrizione dell’utente dove compare la scritta “Tennis player” accompagnata dalla bandiera italiana e dalla volpe, diventata il simbolo del tennista altoatesino.