Serie A, Genoa-Milan 1-2. Decidono Leao e l’autogol di Frendrup. VIDEO

Si è conclusa oggi la 35esima giornata di Serie A, con il posticipo del lunedì sera giocato tra Genoa e Milan al Ferraris. A vincere l’incontro sono stati i rossoneri, che sono riusciti in un minuto a ribaltare lo svantaggio grazie alla rete di Leao e all’autogol di Frendrup. Con questo risultato il Milan sale a 57 punti in classifica, attualmente al nono posto, mentre il Genoa rimane a quota 39 in tredicesima posizione. ( GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A )

La cronaca di Genoa-Milan (HIGHLIGHTS)

Si gioca sotto una forte pioggia a Genova, con i padroni di casa che si rendono pericolosi dopo 8 minuti con Cuffy. Il Milan prova ad attaccare, ma è ancora il Genoa ad andare vicino al gol al 23esimo: bravo Maignan a salvare. Nel finale il Milan, che perde Fofana per infortunio, ha una grande occasione con Pulisic che viene però respinto da Leali. Nella ripresa è il Milan a fare la partita ma il Genoa a passare: al 61esimo Vitinha segna al primo pallone toccato dal suo ingresso in campo. A un quarto d’ora dalla fine però gli ospiti ribaltano la partita in 60 secondi: al 76esimo arriva il pari di Leao, al 77’ l’autogol di Frendrup. Il risultato non cambia più, e il Milan vince la partita 2-1.

Il tabellino di Genoa-Milan 1-2

61' Vitinha, 76' Leao, 77' aut. Frendrup



GENOA (4-2-3-1): Leali, Sabelli (1' st Zanoli), De Winter, Vasquez , Martin, Frendrup, Masini, Norton-Cuffy (41' st Ekhator), Thorsby (27' st Ahanor), Messias (14' st Vitinha), Pinamonti. All.: Vieira.

MILAN (3-4-2-1): Maignan, Tomori (34' st Walker), Gabbia, Pavlovic, Jimenez (25' st Felix), Fofana (28' pt Leao), Loftus-Cheek, Hernandez, Pulisic (34' st Musah), Reijnders, Jovic (25' st Gimenez). All.: Conceicao.

Ammoniti: Pavlovic, Thorsby, Loftus-Cheek, Leao, Gabbia per gioco falloso, Joao Felix per comportamento non regolamentare.