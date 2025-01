Australian Open, quanto ha guadagnato Sinner con la vittoria

Jannik Sinner non smette di farci sognare. Il numero uno al mondo ha conquistato a Melbourne il suo secondo Australian Open, riconfermando il titolo ottenuto l'anno scorso. L'azzurro, che ha battuto in finale il tedesco Sascha Zverev in tre set con il punteggio di 6-3 7-6 6-3, diventa così il primo italiano della storia ad aver vinto tre Slam. Ma quanto vale, in termini economici, la sua vittoria? Il montepremi complessivo del torneo di Melbourne è di 96,5 milioni di dollari australiani, che corrispondono a 57,7 milioni di euro. Cifre da record, con un incremento dell'11,6% rispetto a dodici mesi fa. Ma vediamo insieme tutti i dettagli.