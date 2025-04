Atp Montecarlo, oggi Musetti affronta De Minaur in semifinale

L'azzurro, che ieri ha eliminato il campione in carica Stefanos Tsitsipas in 3 set, cerca la prima finale della carriera in un Masters 1000. Non prima delle 14.30 affronterà Alex De Minaur, che ai quarti di finale ha battuto Dimitrov. Oggi si gioca anche l'altra semifinale del torneo, con la sfida tutta spagnola tra Carlos Alcaraz e Davidovich Fokina

Giornata di semifinali al Masters 1000 di Montecarlo (in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW), con gli occhi puntati soprattutto su Lorenzo Musetti. L'azzurro, che ieri ha eliminato il campione in carica Stefanos Tsitsipas in 3 set, oggi cerca la prima finale della carriera in un Masters 1000. Non prima delle 14.30 affronterà Alex De Minaur, che ai quarti di finale ha battuto con un netto doppio 6-0 il bulgaro Dimitrov. Se si guarda ai precedenti, Musetti e De Minaur sono in parità: una vittoria a testa. Oggi si gioca anche l'altra semifinale del torneo, con la sfida tutta spagnola tra Carlos Alcaraz e Davidovich Fokina.