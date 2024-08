Olimpiadi Parigi 2024, tennis: storica medaglia di bronzo per Musetti

L'Azzurro ha conquistato il terzo posto sul podio battendo il canadese Auger-Aliassime per 6-4, 1-6, 6-3. "E' stata durissima, ma mi sono sacrificato per la maglia azzurra e adesso sono contentissimo", ha commentato il tennista

Una medaglia storica per il tennis italiano. Lorenzo Musetti ha vinto la finale per il bronzo del singolare maschile dei Giochi di Parigi 2024. Il 22enne tennista toscano ha conquistato così una vittoria che in Italia mancava da 100anni, ovvero dal bronzo vinto, sempre nella capitale francese, nel 1924 da Uberto De Morpurgo. L'azzurro, numero 16 del mondo e 11 del seeding, nell'atto decisivo per l'assegnazione del terzo posto, ha sconfitto il canadese Felix Auger-Aliassime, 19 del ranking internazionale e 13esima forza del tabellone, col punteggio di 6-4 1-6 6-3. Domani il match per il titolo a cinque cerchi tra i due favoriti del seeding, il serbo Novak Djokovic e lo spagnolo Carlos Alcaraz. (OLIMPIADI PARIGI 2024 - GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA)