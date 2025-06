Nazionale, oggi la presentazione del nuovo ct Gennaro Gattuso

Comincia ufficialmente oggi, giovedì 19 giugno, l'avventura di Gennaro Gattuso come nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana di calcio. Ieri il neo allenatore degli azzurri è arrivato con un volo di linea della Ryanair da Malaga a Roma Fiumicino. Oggi, alle ore 11 la presentazione ufficiale presso la sala convegni dell'Hotel Parco dei Principi. Con il neo commissario tecnico ci saranno anche il presidente della Figc, Gabriele Gravina, e il capo delegazione azzurra, Gigi Buffon.

L'arrivo a Roma

Come detto, Gattuso è sbarcato nelle scorse ore al "Leonardo da Vinci". Durante il transito in aeroporto è stato accompagnato da agenti della Polaria che lo hanno scortato fino all'uscita dove ad attenderlo c'era un'auto della Figc. "Ringhio" è stato salutato da passeggeri ma anche da operatori aeroportuali. Per lui, cappellino con visiera, occhiali da sole neri così come la giacca, la t-shirt e i pantaloni, tante foto, video e l'immancabile incitamento arrivato da più parti: "Daje Ringhio, portaci al Mondiale".