Olimpiadi, oggi l’esordio di Jacobs. Musetti a caccia del bronzo. LIVE

A Parigi è in corso l’ottava giornata delle Olimpiadi, con gli atleti italiani a caccia di altre medaglie. Nell’atletica, oggi l’esordio di Marcel Jacobs - oro a Tokyo - nelle batterie dei 100 metri. Finali per Leonardo Fabbri e Zane Weir nel peso, per Nadia Battocletti nei 5000, per Dariya Derkach nel triplo e per la 4x400 mista. Nel tennis, Musetti - dopo la sconfitta contro Nole Djokovic - sfida per il terzo posto il canadese Felix Auger-Aliassime. Occhi puntati anche sul nuoto: in vasca, tra gli altri, Gregorio Paltrinieri nei 1500 stile libero e Simona Quadarella negli 800 stile libero. Speranze di medaglia azzurra anche nel canottaggio, nel judo, nel ciclismo e nel tiro sportivo donne.





Ieri un altro argento per l'Italia: Stefano Oppo e Gabriel Soares sono arrivati secondi nel canottaggio pesi leggeri. Nel tennis storica finale per la coppia Errani-Paolini: domenica 4 agosto giocheranno per l’oro.





