Olimpiadi di Parigi 2024, la colonna sonora ufficiale

Dai Muse a Gloria Estefan, nel corso degli anni tantissimi artisti di fama internazionale hanno firmato i brani dei Giochi Olimpici . Victor le Masne è il compositore di Parade, la colonna sonora della 33esima edizione, in programma a Parigi dal 26 luglio all’11 agosto.

Dopo averle ospitato nel 1900 e ventiquattro anni dopo, Parigi è nuovamente la sede delle Olimpiadi. La città si prepara ad accogliere talenti provenienti da ogni parte del mondo e pronti a darsi battaglia nelle varie discipline. Parade, la colonna sonora dei Giochi Olimpici 2024, è stata firmata da Victor le Masne , scelto anche come Direttore Musicale delle cerimonie.

Tony Estanguet , Presidente del Comitato Organizzatore Olimpico e Paralimpico di Parigi 2024, ha commentato: “Victor le Masne mette in musica tutta la magia dei Giochi di Parigi 2024”.

Le Masne ha dichiarato: “Sono onorato ed entusiasta di contribuire all’indimenticabile esperienza dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024 come compositore della colonna sonora ufficiale e Direttore Musicale delle cerimonie. Il mio scopo è stato quello di creare una colonna sonora originale che non solo accompagnerà i momenti più indimenticabili di questi Giochi storici, ma che rimarrà anche nei ricordi di tutte le generazioni”.

In passato grandi nomi della musica internazionale hanno firmato le colonne sonore, ad esempio i Muse hanno pubblicato Survival per Londra 2012, mentre nel 1996 Gloria Estefan ha cantato Reach per i Giochi di Altanta.