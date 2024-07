Il ministro dello sport della Francia, Amélie Oudéa-Castéra, ha alimentato le voci. La politica francese ha accennato in maniera criptica che le due dive del pop dovrebbero esibirsi in un duetto per inaugurare l’evento sportivo atteso per il 2024 nella Ville Lumière. Lo spettacolo durerà quattro ore e si terrà domani, venerdì 26 luglio, lungo il fiume Senna e ai piedi della Torre Eiffel

Lady Gaga e Céline Dion si esibiranno alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Parigi? La domanda sorge spontanea, anche se molti ormai danno per certo questo strepitoso annuncio (che però, in verità, non c’è ancora stato, perlomeno in via ufficiale).

È stato il ministro dello sport della Francia, Amélie Oudéa-Castéra, ad alimentare le voci accennando in maniera criptica al fatto che le due dive del pop dovrebbero esibirsi in un duetto. Lo straordinario featuring musicale tra due icone delle sette note del genere sarà quindi il grande momento per inaugurare l’evento sportivo atteso per il 2024 nella Ville Lumière? Lo scopriremo con certezza domani, quando si terrà l'inaugurazione delle Olimpiadi estive di Parigi.



Secondo il giornalista francese Thierry Moreau, che ha pubblicato la notizia su X (ex Twitter), il duo canterà il classico di Édith Piaf intitolato La Vie en Rose. Anche il magazine statunitense TMZ riporta che Dion e Gaga eseguiranno questa canzone.



Se così fosse, si tratterebbe della prima esibizione di Céline Dion da quando ha cancellato le date del suo tour nordamericano per portare live in giro la sua ultima fatica discografica Courage, ventisettesimo album in studio e dodicesimo in lingua inglese della cantante canadese uscito nel novembre 2019. Dion ha rivelato che sta combattendo contro la Sindrome della Persona Rigida, un raro disturbo neurologico.



Lo spettacolo della cerimonia di apertura delle Olimpiadi estive 2024 durerà quattro ore. Si terrà domani, venerdì 26 luglio, lungo il fiume Senna e ai piedi della Torre Eiffel.