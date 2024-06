Io sono: Céline Dion, cosa sapere sul documentario sulla cantante

Il documentario Io sono: Céline Dion, un ritratto intimo e autentico di un momento cruciale della vita e della carriera della cantante, esce oggi, martedì 25 giugno , su Prime Video (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick). Diretto dalla regista Irene Brodsky, candidata agli Oscar nel 2009 per il documentario The Final Inch sulla lotta alla poliomelite, la pellicola racconta la sfida di Céline Dion contro la Sindrome della Persona Rigida , una rara e incurabile malattia autoimmune che colpisce il sistema nervoso centrale, provoca rigidità muscolare e spasmi dolorosi e può compromettere la qualità di vita. “Questi ultimi due anni sono stati una sfida per me, il percorso della scoperta della mia condizione fino all’imparare a conviverci e a gestirla, senza permettere a questa situazione di definirmi”, ha dichiarato la cantante. “Mentre continuo a percorrere la strada per riprendere la mia carriera di performer, ho capito quanto mi è mancato il rapporto con i miei fan. Durante questa assenza ho deciso che volevo documentare questa parte della mia vita, per cercare di aumentare la consapevolezza di questa condizione poco conosciuta per aiutare la mia stessa diagnosi”.

LA CARRIERA

Céline Dion ha iniziato la sua carriera musicale all’età di 13 anni, e da allora ha venduto oltre 250 milioni di album in tutto il mondo. Tra i suoi brani più iconici compaiono My Heart Will Go On, colonna sonora del film Titanic, All By Myself e That’s The Way It Is. La cantante ha anche vinto numerosi riconoscimenti, compresi cinque Grammy Awards, due Academy Awards, il Billboard Music Award Lifetime Achievement Icon Award e il World Music Award come artista femminile più venduta di tutti i tempi.