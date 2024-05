I Am: Celine Dion, il trailer del documentario sulla cantante

“La mia voce è ciò che guida la mia vita”. Nel trailer del documentario I Am: Céline Dion, la cantante canadese condivide la battaglia contro la sindrome della persona rigida e il desiderio di tornare sul palco. Nel dicembre 2022, Céline Dion aveva rivelato di soffrire del raro disturbo neurologico, che causa rigidità muscolare al busto, alle braccia e alle gambe e provoca maggiore sensibilità ai rumori forti, che possono scatenare spasmi e cadute. Da allora l’artista manca dai palchi, anche se “sto lavorando duramente ogni giorno. Ma devo ammettere che è dura. Mi manca così tanto. Mi mancano le persone. Se non posso correre, camminerò. Se non posso camminare, striscerò. Non mi fermerò”, dice tra le lacrime nel filmato. Diretto da Irene Taylor, il documentario unisce filmati d’archivio, dietro le quinte e interviste che compongono una lettera d’amore e una promessa ai fan, quella di far risplendere ancora una volta la sua voce nei concerti. La pellicola uscirà su Prime Video (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) il 25 giugno .

UNA CELEBRAZIONE DELLA FORZA DELLA VOLONTÀ

Dall’annuncio della diagnosi, Céline Dion ha abbandonato la scena pubblica fino all'apparizione all’ultima edizione dei Grammy Awards, dove ha annunciato la vittoria di Taylor Swift nella categoria Album of the Year. Ora la cantante tornerà sulle scene con il documentario I Am: Céline Dion, “un’esplorazione profondamente personale della perseveranza e della forza interiore, così come della battaglia e del sacrificio quotidiano. È una celebrazione dell’immensa volontà dello spirito umano di andare avanti, anche quando l’unico senso di sé che abbiano mai conosciuto è andato perduto”. Del resto, “questi ultimi due anni sono stati una sfida per me, il percorso dalla scoperta della mia condizione sino all’imparare a conviverci e gestirla, senza permettere a questa situazione di definirmi”, ha detto Dion. “Mentre continuo a percorrere la strada per riprendere la mia carriera di performer, ho capito quanto mi è mancato il rapporto con i miei fan. Durante questa assenza ho deciso che volevo documentare questa parte della mia vita, per cercare di aumentare la consapevolezza di questa condizione poco conosciuta, per aiutare chi ha la mia stessa diagnosi”.