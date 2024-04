Céline Dion, Vogue France celebra il ritorno della stella della musica

La star canadese si è detta pronta ad affrontare il futuro con tutte le sue forze. Anche se il ritorno sul palco è ancora lontano, non ha smesso di allenarsi, anche vocalmente, affinché possa tornare presto ad abbracciare tutti i suoi fan che non hanno mai smesso di dimostrarle amore e comprensione

Céline Dion non si arrende, lo ha fatto capire forte e chiaro in queste lunghe stagioni in cui ha dovuto mettere uno stop a tutti i suoi impegni professionali a causa della malattia che l'ha colpita - la sindrome della persona rigida di cui ha parlato pubblicamente nel 2022 - e lo ha ribadito a Vogue France, edizione transalpina della celebre rivista di moda che l'ha scelta come cover star del numero di maggio, a breve in edicola.

Nell'intervista che accompagna il servizio fotografico in cui posa con abiti d'alta moda, già disponibile online, la cantante ha raccontato questo momento della sua vita, caratterizzato dalla lotta per tornare a una sorta di normalità ai sogni per il futuro, tra i quali c'è la volontà di tornare a cantare per il suo pubblico che non ha smesso di aspettarla.





Musica, moda, sogni. Céline Dion si racconta a Vogue Quando Céline Dion ha fatto la sua apparizione a sorpresa sul palco dei Grammy Awards lo scorso febbraio, i suoi fan e non solo hanno cominciato a intravedere spiragli di luce tra la nebbia delle notizie sulla malattia della cantante che, per una stagione molto lunga, hanno fatto temere il peggio.

La cinquantacinquenne ce la sta mettendo tutta per tornare in pubblico e restarci, anche se il prezzo da pagare è molto alto e consiste in duri allenamenti a cui è costretta a sottoporsi ogni giorno per consentire al suo corpo i movimenti resi complicati dalla patologia neurologica da cui è affetta.

Non c'è ancora una cura per la sua malattia, ha spiegato la cantante a Vogue France, ma lei non ha smesso di sperare in un miracolo e nell'augurarsi che la scienza trovi finalmente un farmaco in grado di bloccare l'avanzare dei sintomi. Col suo team di medici allena le articolazioni, le ginocchia, i polpacci e anche le corde vocali (a loro volta muscoli) affinché possa tornare a cantare per qualcuno e non da sola, allo specchio.

Dopo l'incredulità e le tante domande sul perché la malattia abbia colpito proprio lei, Dion ha abbracciato pazientemente questa nuova fase della sua vita, assumendo un nuovo atteggiamento positivo, lo stesso che oggi l'ha riportata sul set fotografico a posare in abiti d'alta moda.

La moda è un universo familiare alla stella della musica, almeno quanto il palcoscenico. Negli anni in cui ha rallentato i suoi ritmi dal vivo, i suoi fan ricordano le sue frequenti apparizioni alle sfilate e il suo gusto personale per i capi eleganti ed eccentrici.

Ora è giunto il momento di parlare di bellezza per Dion che lo scorso 30 marzo ha compiuto cinquantasei anni. “La bellezza sei tu, sono io, è quello che abbiamo dentro, sono i nostri sogni”, ha detto la cantante che ha posato con look d'effetto ma che in copertina appare con una semplice camicia bianca sbottonata su petto nudo e coperto da una mano. Femminile, consapevole, diva. Per i suoi ammiratori questo è sicuramente un segnale positivo: la loro beniamina sta tornando.

leggi anche Céline Dion, è tornata a mostrarsi in pubblico dopo tre anni

Il ritorno sul palco? “Il mio corpo me lo dirà” Céline Dion è tornata a rivolgere lo sguardo verso l'orizzonte ma non può proprio sbilanciarsi rispetto al suo ritorno sulla scena come artista.

Non sa cosa il suo corpo le consentirà di affrontare, per ora può valutare le sue forze giorno per giorno.

“Il mio corpo me lo dirà”, ha detto nell'intervista nella quale, a dispetto degli ultimi quattro anni, è apparsa più consapevole e determinata che mai a vivere intensamente tutte le esperienze che sarà in grado di compiere.

Tra i prossimi eventi nell'agenda della cantante c'è l'uscita del documentario I'm: Céline Dion, che arriverà in streaming su Prime Video il prossimo 25 giugno, contenuto visibile anche su Sky Q e Now.

Nel documentario diretto dalla candidata all'Oscar Irene Taylor, una panoramica sul presente ma soprattutto sul passato dell'artista, una delle voci più rappresentative della musica globale a cavallo dei due millenni. Non sappiamo se la protagonista accompagnerà la promozione del titolo ma se lo farà sarà un grande regalo per tutti i fan che la amano e che non hanno mai smesso di supportarla.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Vogue France (@voguefrance) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Vogue France (@voguefrance) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie