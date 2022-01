Celine Dion sta male, cancellate le tappe in Nord America

l messaggio della cantante

Celine Dion cancella i concerti a causa di una malattia

“Speravo che arrivati a questo punto sarebbe passato tutto, ma penso di dover essere più paziente e seguire il regime che i medici mi hanno prescritto”, ha detto la cantante. Riposo dunque, per recuperare pienamente la propria salute. “C’è tanto lavoro da fare per preparare a organizzare i nostri show, dunque dobbiamo prendere delle decisioni oggi che impatteranno sui programmi dei prossimi due mesi. Sarò felicissima di tornare in piena salute, così come tutti noi che stiamo attraversando questa pandemia, e non vedo l’ora di salire di nuovo sul palco”.