Celine Dion cancella i concerti a causa di una malattia

Secondo quanto si apprende dal suo team, Celine Dion “ha avuto spasmi muscolari gravi e persistenti che le impediscono di esibirsi. Il suo team medico continua a valutarla e curarla. Tuttavia, i sintomi che sta vivendo le impediscono di partecipare alle prove in corso per il nuovo spettacolo”, si legge nel comunicato stampa che la stessa cantante ha pubblicato sulla sua pagina Instagram. "Ho il cuore spezzato da tutto ciò", ha detto Celine Dion. “Il mio team e io abbiamo lavorato al nostro nuovo spettacolo per gli ultimi otto mesi e non essere in grado di esibirmi questo novembre mi rattrista in modo indicibile”, ha scritto la cantante, chiedendo scusa ai fan. “Ora devo concentrarmi per migliorare... voglio superare tutto questo il prima possibile".