Celine Dion, in lavorazione un documentario sulla sua vita e carriera

Il documentario sarà il film definitivo su una delle performer più riconoscibili, rispettate e di successo di tutta la musica pop. Realizzato con la partecipazione e il supporto della stessa Celine Dion, il film celebra l’incredibile storia personale dell’artista canadese, oltre ai successi della sua carriera, incluse le uscite dei suoi iconici album, i premi ricevuti, i tour mondiali e gli show residence a Las Vegas.



Grazie alla telecamera dell’acclamata regista americana Irene Taylor, il documentario entra nel profondo della straordinaria vita di Celine Dion. Di recente, Taylor ha diretto il documentario nominato agli Emmy “Moonlight Sonata: Deafness in Three Movements”. Il suo film di debutto, “Hear and Now”, ha vinto un Peabody Award e il Sundance Film Festival Audience Award. Altri premi che ha ricevuto sono un Primetime Emmy Award per Outstanding Children’s Program per il suo cortometraggio “One Last Hug”, e una candidatura agli Academy Award per “The Final Inch”, che ha conquistato anche numerose nomination agli Emmy e l’International Documentary Association’s Pare Lorentz Award.



"Sono sempre stata molto aperta con i miei fan, e penso che Irene con la sua sensibilità e creatività, sarà in grado di mostrare a tutti quelle parti di me che non si sono ancora viste… so che racconterà la mia storia nel modo più onesto e sincero possibile", commenta Celine Dion.



"Intraprendere questo viaggio con un’artista leggendaria come Celine Dion è un’opportunità straordinaria per me come regista. Avere la possibilità di esaminare la sua vita e la sua inimitabile carriera, mi permetterà di creare il ritratto sfaccettato di una superstar iconica e globale, e non vedo l’ora di condividerlo con il mondo", commenta Irene Taylor.



Dal suo arrivo sulle scene musicali all’età di 14 anni, Celine Dion ha venduto oltre 250milioni di album nei suoi 40 anni di carriera. Ha vinto 5 Grammy Award, 2 Academy Award, nel 2016 le è stato consegnato il Billboard Music Award lifetime achievement Icon Award, e nel 2004 il riconoscimento ai World Music Awards come artista femminile più venduta di tutti i tempi. Con le super hit contenute in film campioni di incassi “Ashes” (Deadpool 2), “My Heart Will Go On” (Titanic) e “Beauty and the Beast” (Beauty and the Beast), si è consolidata come una vera e propria forza della natura all’interno dell’industria e ha stabilito un nuovo standard di eccellenza.

A novembre 2021, Dion tornerà a Las Vegas con un nuovo show al Resorts World Las Vegas, dando inizio alla sua nuova residency di 10 performance. Il suo “Courage World Tour”, che è stato interrotto nel 2020 a causa del COVID, riprenderà in Nord America e in Europa nella primavera e estate 2022.



"Celine Dion è una delle artiste più ricercate di tutti i tempi. Siamo onorati di collaborare con lei per produrre questo documentario così atteso, guidato dall’incredibile visione artistica di Irene Taylor», commenta Tom Mackay, Presidente della divisione Premium Content di Sony Music Entertainment, «Non vediamo l’ora di celebrare i successi della vita di Dion e realizzare una grande strategia di distribuzione per raggiungere i suoi fan in tutto il mondo".



Il film è finanziato e distribuito da Sony Music Entertainment. Krista Wegener, Senior Vice President, Sales and Distribution, Premium Content, Sony Music Entertainment guiderà le vendite del film.