I Am: Celine Dion, il documentario in uscita il 25 giugno

Tra i suoi album più famosi ricordiamo The Colour of My Love, Falling into You, A New Day Has Come e Taking Chances. Per quanto riguarda i singoli, citiamo My Heart Will Go On, ovvero la colonna sonora di Titanic di James Cameron divenuta una delle canzoni più vendute nella storia della musica. Nel corso della carriera Céline Dion ha ricevuto anche numerosi riconoscimenti, tra i quali cinque Grammy Awards.