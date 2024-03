Celine Dion torna a parlare della sua malattia sui social

Celine Dion torna a parlare della malattia che da anni la costringe a stare per lunghi periodi lontana dalle scene. Dopo il ritorno su un palco in occasione dei Grammy Awards , la star canadese ha utilizzato i suoi profili social per aprirsi ancora ai fan e raccontare la sua quotidianità dura e complicata: "È una delle esperienze più difficili della mia vita", ha scritto.

Giornata internazionale della sindrome della persona rigida

Per farlo, Celine Dion ha scelto una data particolare: quella in cui ricorre la giornata internazionale della sindrome della persona rigida, la malattia che le sta progressivamente portando via il controllo dei suoi muscoli provocandole spasmi in tutto il corpo. Una rara malattia neurologica da cui la cantante è affetta dal 2022 e che le impedisce di camminare e utilizzare le corde vocali come vorrebbe.