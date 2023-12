Céline Dion, la sorella: "Non controlla più i muscoli"

La speranza che la ricerca faccia passi avanti

Tra gli affetti di Céline Dion, l'assenza di una cura per la malattia rara, la sindrome da persona rigida che ha colpito la cantante, non ha ridotto la speranza di una guarigione. “Dal momento che si tratta di un caso su un milione, gli scienziati non hanno fatto molte ricerche”, ha spiegato la sorella della cantante che ha aggiunto che per Céline Dion nessuna cura, al momento, sembra funzionare.

La situazione, sempre più seria, non ha però fatto perdere coraggio alla cantante che è oggetto di migliaia di messaggi da parte dei fan che la contattano attraverso l'organizzazione benefica Fondation Maman Dion e via social, dove si trovano le foto dell'ultima apparizione pubblica della star canadese.

Sul profilo Instagram ufficiale dell'artista, a inizio mese, sono stati pubblicati dei contenuti per celebrare i venticinque anni di These Are Special Times, la raccolta di brani natalizi pubblicata nel 1998, uno degli album a tema più venduti di sempre. Il post è stato pubblicato dallo staff di Dion con gli auguri di buone feste per i fan.