Céline Dion: concerti annullati fino al 2024 per motivi di salute

La malattia di Céline Dion

Si chiama “sindrome della persona rigida” (in inglese, Stiff person syndrome), la patologia di cui è affetta Céline Dion. Si tratta di una malattia neurologica rara, silenziosa e ancora poco conosciuta, in grado di colpire il sistema nervoso centrale. La complessa patologia, si manifesta con rigidità muscolare progressiva, spasmi che interessano il tronco e l’addome, crampi dolorosi e sussulti anomali. In aggiunta a tutto ciò, non è ovviamente sottovalutabile anche il difficile e destabilizzante aspetto psicologico che i vari sintomi della malattia sono in grado di indurre, come la paura di attraversare spazi aperti, lo stress emotivo del soggetto e l’ansia per l'insorgenza degli spasmi. Per questi motivi, l’artista canadese, a dicembre 2022, aveva già annunciato un primo stop ai concerti, pubblicando un video nel suo account Instagram personale, dove la stessa dichiarava: “Ho a che fare con problemi di salute da molto tempo, ed è stato davvero difficile per me affrontare queste sfide e parlare di tutto quello che ho passato... Mi fa male dirvi che non sarò pronta per ricominciare il mio tour in Europa a febbraio”. Ma dopo quella che sembrava essere “solo” una breve pausa, la 55enne cantante canadese, madre di tre figli, ha ufficializzato che a causa delle sue condizioni mediche non potrà portare a termine nessun concerto del tour che sarebbe dovuto partire il 26 agosto 2023 ad Amsterdam e che si sarebbe concluso il 22 aprile 2024 a Londra.