Il film Love Again segna il ritorno di Céline Dion dopo la malattia

Love Again è il film che sancisce il ritorno sulla scena di Céline Dion ( FOTO ). La cantante interpreta se stessa nella pellicola diretta da James C. Strouse .

love again, i dettagli del film

Priyanka Chopra e Sam Heughan sono i protagonisti di Love Again, commedia romantica che racconta come l’amore abbia in serbo piani misteriosi e impossibili da prevedere, nella pellicola anche Céline Dion che interpreta se stessa. Questo ruolo rappresenta un ritorno dell’artista dopo l’allontanamento dalle scene per motivi di salute a causa di una malattia neurologia che la costrinse anche a cancellare il tour in Europa.

Inoltre, Love Again segna il debutto dell’iconica cantante sul grande schermo. Nel cast anche Nick Jonas, marito di Priyanka Chopra fuori dal set.