Biancaneve, interviste al cast del film con Rachel Zegler e Gal Gadot

Arriva in sala il 20 marzo una delle pellicole più discusse e attese degli ultimi anni: la rivisitazione della fiaba di "Biancaneve" diretta dal regista Marc Webb e interpretata da Rachel Zegler. L'anteprima si è tenuta in Spagna, nel Castello di Segovia

Quello che ci aspetta al cinema è la rivisitazione in live action della classica fiaba di Biancaneve. Una produzione, durata quasi 5 anni, non priva di polemiche per il film diretto da Marc Webb, tra tweet dal sapore politico delle due protagoniste, la colombiana Rachel Zegler (che interpreta Biancaneve) e l’israeliana Gal Gadot (che interpreta la perfida Grimilde) o la decisone di creare i sette nani in computer grafica e non con degli attori, fino ad un'attività stampa ridotta al minimo.

Con una proiezione a Segovia in Spagna, dove svetta il Castello che ispirò proprio Walt Disney per il cartone animato del 1937, la modernità della pellicola viene descritta così dai protagonisti della pellicola, a partire dall’attrice già conosciuta in West Side Story di Steven Spielberg.

RACHEL ZEGLER

“Biancaneve è stato un personaggio in qualche modo rivoluzionario nel 1937 e rimane moderno anche nel 2025, tutto dipende dal modo in cui la guardi. Ovviamente ha molte sfumature nel suo carattere perché si prende cura degli altri ed è molto gentile ma allo stesso tempo prova tristezza, frustrazione e rabbia, si innamora, lavora moltissimo e vuole diventare la Regina del Regno che le ha lasciato il padre e che le è stato "tolto" dalla matrigna. Insomma, è un personaggio che racchiude in sé molte sfaccettature e una moltitudine di emozioni”.

“Io credo che la gentilezza sia la sua vera forza ed è una cosa bella che il modo in cui si muove nel mondo venga dal profondo del suo cuore.

Questo è stato di grande ispirazione per me che l'ho interpretata e spero che lo sarà anche per tutti quelli che andranno a vedere il film.

Non c'è praticamente nulla che possa davvero buttarla giù di morale e durante la storia del film Biancaneve riflette molto su stessa e credo che le giovani ragazze possano capire l’importanza di questo messaggio”.

“Devo dire comunque che ho amato sempre tutti i film della Disney: prendiamo Cenerentola, ad esempio, la versione di Kenneth Branagh con protagonista Lily James ci ricorda che il consiglio della madre prima di morire è quello di essere gentile con gli altri e soprattutto alla fine, in questa versione della pellicola, Cenerentola dice alla matrigna che l’ha vessata per tutta la vita: “ti perdono”.

Questo è uno dei messaggi più potenti che si possa dare specialmente nel mondo di oggi in cui il concetto del “perdono” è spesso sottovalutato.

Personalmente se dovessi scegliere tra tutte, direi che la mia preferita è Bella, di La Bella e la Bestia: sono letteralmente cresciuta guardandola.

Adoravo la sua intelligenza, la sua voglia di studiare, di imparare e di migliorarsi sempre. È davvero un personaggio incredibile.

È un grande onore far parte di queste eroine che capiscono l’importanza del perdono e che come super potere usano la gentilezza”.

MARC WEBB

“Amo molto il cartone originale di Biancaneve ma allo stesso tempo sono molto soddisfatto del lavoro che abbiamo fatto e credo che la musica e la colonna sonora nel film siano molto belle e spero che il pubblico potrà apprezzarle.

La canzone Waiting on a wish ad esempio è incredibile e Rachel l'ha interpretata molto bene. Spero che tutto questo rimarrà nel tempo.

"Se potessi credo che sceglierei di avere uno specchio magico perché è sempre importante avere qualcuno che ti dice la verità.

Non è detto che sia un cattivo nemico visto che dice la verità e avremmo bisogno di averlo nella vita vera! Non vorrei invece ricevere da nessuno la mela avvelenata e allo stesso tempo non vorrei darla a nessuno.

In generale non vorrei trovarmela in casa, visto che sono un padre di famiglia e non voglio avere nulla di pericoloso che sia accessibile ai miei figli!”

“Credo che tutti i film in live action che hanno dato nuova vita alle fiabe della Disney siano stati incredibili. Penso a Dumbo, ad esempio, in cui Tim Burton ha fatto un lavoro notevole. La storia di Dumbo è molto emozionante e credo che sia proprio questa la sua forza: ci ricorda l’importanza del credere in noi stessi.

D’altro canto, un film come Alice nel paese delle Meraviglie è una delle espressioni massime di creatività ed immaginazione e ci ricorda l’importanza dirompente di questi aspetti. Un film invece come Peter Pan ci ricorda l’importanza della giovinezza, non nel senso del “non invecchiare” ma nel senso di mantenere la purezza nei nostri cuori e nei nostri occhi anche da adulti.

In ultimo direi che Emma Stone ha fatto un lavoro incredibile in Crudelia rendendo il suo personaggio così sfaccettato e poi sinceramente gli abiti erano stupendi”.