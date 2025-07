Sonia B. e Simone, chi sono i protagonisti di Temptation Island

Simone, 28 anni, è un personal trainer, mentre Sonia B., 25 anni, lavora come impiegata in un’azienda biomedicale. Alla vigilia della partenza del programma televisivo, il ragazzo aveva raccontato: “Ho scritto io a Temptation Island per capire se la nostra relazione deve andare avanti. Il nostro rapporto ormai è piatto e con il passare degli anni ci siamo sempre più allontanati”.

Sonia B. ha dichiarato: “Tu non sai che cos'è il rispetto, che cosa significa amare e che cosa significa essere apprezzati. Tu non hai capito nulla”. La ragazza ha aggiunto: “In sei anni io ti ho dato tutto, tu oggi sei qualcuno perché io ti ho dato la mia luce, senza di me non sarai niente e nessuno. Il rispetto per te non esiste”.

Simone ha ribattuto: “Il rispetto per me esiste, il problema è che mi sono spinto oltre i miei limiti per capire e sapevo che ti avrebbe fatto soffrire”. Dopo un momento di forte tensione, Sonia B. ha deciso di mettere un punto alla storia abbandonando definitivamente il programma.

Dopo l’uscita di tre coppie, Temptation Island vede ancora presenti otto protagonisti: Rosario e Lucia, Antonio e Valentina, Valerio e Sarah, Maria Concetta e Angelo. Il futuro delle loro storie sarà raccontato negli ultimi tre appuntamenti della trasmissione televisiva.