Fughe, tradimenti e addii nella nuova puntata di Temptation Island

Quando le maschere cadono, a Temptation Island resta solo la verità , per quanto scomoda. Nella quinta puntata del programma di Canale 5, andata in onda il 24 luglio, i giochi si fanno duri e le coppie iniziano a crollare una dopo l’altra. Tradimenti espliciti, fughe notturne, falò di confronto richiesti tra le lacrime: il reality estivo condotto da Filippo Bisciglia entra ufficialmente nella fase cruciale.

Sonia B. e Simone: fine dei giochi

La protagonista indiscussa della serata è stata Sonia Barrile, che ha chiesto un falò di confronto anticipato dopo aver visto immagini inequivocabili del fidanzato Simone Margagliotti in atteggiamenti compromettenti con la single Rebecca. Simone, colto in flagrante, ha provato a giustificarsi dichiarando che "i sentimenti per Sonia sono ancora forti", ma le sue parole non sono bastate.

Il confronto si è rivelato teso, privo di scuse credibili o pentimento reale. Sonia, delusa e determinata, ha deciso di lasciare il villaggio da sola, sancendo la rottura definitiva. Terza coppia della stagione a separarsi davanti al falò, dopo Marco e Denise, e Alessio e Sonia M.