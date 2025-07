Alessio ha provato a difendersi, ma alla fine ha ammesso di non essere più sicuro dei suoi sentimenti. Niente urla, niente melodramma: solo la consapevolezza, forse più dolorosa di tutto, che non c’era più nulla da dire. Hanno lasciato il programma da soli. E quella uscita silenziosa, separati, è stata forse il momento più forte di tutta la puntata.

È stato il momento più atteso e anche il più doloroso della serata: Sonia Mattalia e Alessio Loparco si sono confrontati dopo giorni di tensione. Lei, avvocatessa dal carattere deciso, non ha mai nascosto di aspettarsi chiarezza. Lui, suo collega e compagno, ha spesso evitato il confronto diretto. Quando finalmente si sono ritrovati davanti al fuoco, le parole sono state taglienti: “Mi aspettavo un uomo che sapesse dire la verità. Invece non mi hai nemmeno detto perché sei qui”, ha detto Sonia con voce ferma.

Valentina e Antonio: tra regali, accuse e crisi di nervi

Se Sonia e Alessio hanno scelto la via della compostezza, Valentina e Antonio sono stati l’opposto. Lei ha fatto un’esterna con il single Francesco (lui le ha persino regalato un abito). Un gesto che ha fatto esplodere Antonio, già in bilico da giorni. In preda alla gelosia, ha prima pianto, poi distrutto parte dell’arredamento del villaggio, e infine – per l’ennesima volta – ha rifiutato il falò anticipato.

Valentina, da parte sua, non ha avuto mezze misure: “Tu sei tirchio, non mi fai sentire amata. Non vuoi un futuro, vuoi solo il presente”. Le loro dinamiche si fanno ogni settimana più tossiche, e l’impressione è che il momento della verità sia molto vicino.