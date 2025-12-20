Francesco De Siena vince The Voice Senior con una canzone di Dalla

Francesco De Siena vince The Voice Senior 2025 con La sera dei miracoli di Lucio DallaSpettacolo
Francesco De Siena è il vincitore della sesta edizione di The Voice Senior. L’artista del team Nek ha trionfato su Rai 1 con una intensa interpretazione de La sera dei miracoli di Lucio Dalla. La finale, condotta da Antonella Clerici, ha dominato il prime time
Francesco De Siena ha vinto la sesta edizione di The Voice Senior, il talent show condotto da Antonella Clerici, andato in onda in prima serata su Rai 1. La finale ha conquistato il pubblico del prime time con oltre 3 milioni di spettatori e uno share del 22,70%, raggiungendo un picco di 3.790.000 spettatori.
Un risultato che conferma il programma come uno dei titoli di punta della stagione autunnale della Direzione Intrattenimento Prime Time Rai.
Il trionfo con Lucio Dalla nel team Nek
Artista del team Nek, Francesco De Siena ha conquistato il pubblico da casa grazie a una toccante interpretazione de La sera dei miracoli di Lucio Dalla, aggiudicandosi la vittoria e la possibilità di pubblicare un brano con Warner Music Italia.
La scelta dei telespettatori è arrivata al termine di una serata ricca di emozioni, impreziosita dalla presenza di Umberto Tozzi, super ospite della finale, che si è esibito insieme a tutti i concorrenti in gara.
Chi è Francesco De Siena
Sessant’anni, originario di Morciano di Leuca (Lecce), sposato e padre di due figli, Francesco De Siena è cantante e insegnante di canto in un istituto musicale. Nel corso della sua carriera ha calcato palchi in tutta Italia e in Europa, spaziando dal pop al jazz, dal soul alla canzone classica napoletana.
Polistrumentista, suona pianoforte, viola, violino, chitarra e fisarmonica, portando sul palco una musicalità solida e consapevole che ha convinto pubblico e coach.
I numeri di una stagione di successo
Le sei serate di The Voice Senior – prodotto in collaborazione con Fremantle Italia – hanno ottenuto una media di 3.225.000 spettatori, con un picco medio di 4.439.000 e il 24% di share.
La puntata più vista è stata quella del 5 dicembre, che ha registrato 3.669.000 spettatori, segnando il record stagionale.
Il programma è la versione senior del format internazionale The Voice, creato da John de Mol, tra i più seguiti al mondo. La regia è di Sergio Colabona.
Antonella Clerici torna con The Voice Kids
Antonella Clerici tornerà in prima serata su Rai 1 dal 10 gennaio, ogni sabato, con The Voice Kids, affiancata dai coach Loredana Bertè, Arisa, Nek, Clementino e Rocco Hunt.