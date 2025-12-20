Francesco De Siena vince The Voice Senior con una canzone di Dalla

Francesco De Siena è il vincitore della sesta edizione di The Voice Senior. L’artista del team Nek ha trionfato su Rai 1 con una intensa interpretazione de La sera dei miracoli di Lucio Dalla. La finale, condotta da Antonella Clerici, ha dominato il prime time

The Voice Senior: Francesco De Siena è il vincitore della sesta edizione

Francesco De Siena ha vinto la sesta edizione di The Voice Senior, il talent show condotto da Antonella Clerici, andato in onda in prima serata su Rai 1. La finale ha conquistato il pubblico del prime time con oltre 3 milioni di spettatori e uno share del 22,70%, raggiungendo un picco di 3.790.000 spettatori.

Un risultato che conferma il programma come uno dei titoli di punta della stagione autunnale della Direzione Intrattenimento Prime Time Rai.

Il trionfo con Lucio Dalla nel team Nek

Artista del team Nek, Francesco De Siena ha conquistato il pubblico da casa grazie a una toccante interpretazione de La sera dei miracoli di Lucio Dalla, aggiudicandosi la vittoria e la possibilità di pubblicare un brano con Warner Music Italia.

La scelta dei telespettatori è arrivata al termine di una serata ricca di emozioni, impreziosita dalla presenza di Umberto Tozzi, super ospite della finale, che si è esibito insieme a tutti i concorrenti in gara.

Chi è Francesco De Siena

Sessant’anni, originario di Morciano di Leuca (Lecce), sposato e padre di due figli, Francesco De Siena è cantante e insegnante di canto in un istituto musicale. Nel corso della sua carriera ha calcato palchi in tutta Italia e in Europa, spaziando dal pop al jazz, dal soul alla canzone classica napoletana.

Polistrumentista, suona pianoforte, viola, violino, chitarra e fisarmonica, portando sul palco una musicalità solida e consapevole che ha convinto pubblico e coach.