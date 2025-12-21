Andrea Delogu ha vinto Ballando con le Stelle 2025: la classifica

Non è partita come super-favorita ma, nel corso delle puntate, complice il feeling col suo ballerino Nikita Perotti, Andrea Delogu ha conquistato i giudici. E il pubblico. Tanto che, la vincitrice di Ballando con le Stelle, col 55% dei voti, è stata proprio lei.

La classifica

La prima manche della finale di Ballando con le Stelle 2025, subito dopo lo spareggio che ha visto l'eliminazione di Paolo Belli, si è conclusa con una classifica provvisoria che non teneva conto del televoto:

Andrea Delogu e Francesca Fialdini (a parimerito)

Barbara d’Urso

Filippo Magnini

Fabio Fognini

Martina Colombari

Rosa Chemical

Con l'apertura del televoto, sono stati eliminati Martina Colombari, Filippo Magnini e Rosa Chemical.

Nella seconda manche, Francesca Fialdini ha sfidato Fabio Fognini, Barbara d'Urso Andrea Delogu. Eliminati Fognini e d'Urso, la finalissima ha avuto due super protagoniste: Fialdini e Delogu. Con la seconda che si è aggiudicata la vittoria.

Nel corso della finale di Ballando con le Stelle 2025 sono stati assegnati tre premi particolari: Rosa Chemical si è aggiudicato il Premio Aiello per il maggior numero di spareggi, Fabio Fognini e Martina Colombari, a parimerito, il Premio Paolo Rossi per l’esibizione più emozionante. Mentre, Barbara d'Urso e Pasquale La Rocca, hanno ricevuto il Premio speciale della giuria per il loro tango.