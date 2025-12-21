Andrea Delogu ha vinto Ballando con le Stelle 2025: la classifica

La conduttrice, in coppia con Nikita Perotti, ha trionfato col 55% delle preferenze. Seconda classificata, Francesca Fialdini
Non è partita come super-favorita ma, nel corso delle puntate, complice il feeling col suo ballerino Nikita Perotti, Andrea Delogu ha conquistato i giudici. E il pubblico. Tanto che, la vincitrice di Ballando con le Stelle, col 55% dei voti, è stata proprio lei.
La classifica
La prima manche della finale di Ballando con le Stelle 2025, subito dopo lo spareggio che ha visto l'eliminazione di Paolo Belli, si è conclusa con una classifica provvisoria che non teneva conto del televoto:
- Andrea Delogu e Francesca Fialdini (a parimerito)
- Barbara d’Urso
- Filippo Magnini
- Fabio Fognini
- Martina Colombari
- Rosa Chemical
Con l'apertura del televoto, sono stati eliminati Martina Colombari, Filippo Magnini e Rosa Chemical.
Nella seconda manche, Francesca Fialdini ha sfidato Fabio Fognini, Barbara d'Urso Andrea Delogu. Eliminati Fognini e d'Urso, la finalissima ha avuto due super protagoniste: Fialdini e Delogu. Con la seconda che si è aggiudicata la vittoria.
Nel corso della finale di Ballando con le Stelle 2025 sono stati assegnati tre premi particolari: Rosa Chemical si è aggiudicato il Premio Aiello per il maggior numero di spareggi, Fabio Fognini e Martina Colombari, a parimerito, il Premio Paolo Rossi per l’esibizione più emozionante. Mentre, Barbara d'Urso e Pasquale La Rocca, hanno ricevuto il Premio speciale della giuria per il loro tango.
Cos'è successo
La finalissima di Ballando con le Stelle 2025 ha incoronato un'incredula Andrea Delogu, ma tante altre sono state le emozioni nel corso della puntata. E le discussioni. Soprattutto dopo l'esibizione, nella prima manche, di Filippo Magnini. Accolta con grande favore da parte di Ivan Zazzaroni, Fabio Canino e Carolyn Smith, non è piaciuta troppo a Selvaggia Lucarelli. "Non possiamo continuare a dare tutti 10 a tutti, qualcuno deve vincere questo programma”, ha detto, tra i rumori del pubblico. Tra i momenti più emozionanti, l'esibizione di Lucio Corsi sulle note di Notte di Natale, e quella di Riccardo Cocciante sulle note di Era già tutto previsto e Zingara. Oltre, ovviamente, all'incoronazione della vincitrice. "Siete stati una cosa meravigliosa nella mia vita, grazie al mio maestro Nikita che è incredibile. Grazie alla mia famiglia, questo trofeo va direttamente a casa di mio padre", ha detto Andrea Delogu.