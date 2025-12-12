Ballando con le Stelle, la dichiarazione di Andrea Delogu su Nikita

Ballando con le Stelle, su Instagram la dichiarazione di Andrea Delogu a Nikita PerottiSpettacolo
Con un lungo post su Instagram, Andrea Delogu ha rotto il silenzio sul rapporto che la lega al ballerino professionista con cui fa coppia nel talent show
Da tempo, circolano numerosi voci secondo cui Andrea Delogu - tornata single negli scorsi mesi - avrebbe una relazione con Nikita Perotti, suo partner in Ballando con le Stelle.
Il post di Andrea Delogu
"Buongiorno, maestro" scrive Andrea Delogu su Instagram, postando una foto che la ritrae col viso accanto a quello di Nikita Perotti. Il post prosegue con un lungo testo, parole colme d'affetto, e di un sentimento che - la presentatrice tv - rifiuta di etichettare.
"Questa che state leggendo è una dichiarazione - aggiungete voi la parola che preferite perché io posso solo descrivere quello che Nikita è per me, e quello che Nikita è, poi la definizione la sceglierete voi, perché quella che vorrei usare io ha tante sfumature e questo rapporto è una di queste sfumature e spero che duri per sempre". Andrea Delogu racconta che, nella sua vita, Nikita è entrato come un maestro: molto giovane, ma molto più bravo di chi è meno giovane. All'inizio i loro ruoli erano ben definiti, sapevano che quel percorso - lavorativo - sarebbe durato molto a lungo. "Nikita ha il senso del dovere e del rispetto che gli riempie gli occhi, ha sudato ogni centimetro di questa sua giovane carriera e non è scontato nulla", prosegue Nikita. Confessando che, mentre lei gli parlava di videogiochi, e lui le rispondeva "Non ho tempo per giocare", lei si sentiva un po' "cretina".
Nikita fatica a fidarsi, a lasciarsi andare. E Andrea ha dovuto penare, per conoscere qualcosa che non fosse "di tutti". Poi, ad un certo punto, non si è più capito se stavano facendo danza o amicizia. "La danza unisce, ti stritola e ti fa sentire dalla stessa parte del mondo, della vita, dei sentimenti".
Un rapporto che è cambiato
Piano piano, Andrea ha cominciato ad abbracciare Nikita non per la coreografia, ma perché ne sentiva il bisogno. Poi, attorno a lei, tutto è cambiato. La sua vita si è fermata, spezzata, per via di quell'incidente che le ha strappato il fratello diciottenne. "Io e Nikita non ci dovevamo nulla, doveva essere tv, invece è arrivato solo per esserci", per essere insieme alle poche persone che - nella vita di Andrea - ci sono per davvero. Da quel momento, il loro legame è diventato altro. Un legame vero, vivo, fatto di due mondi lontani che fanno il tifo l'uno per l'altro. "Voi chiedete di definirlo, so dirvi che è puro, e che non permetteremo che finisca con Ballando", prosegue la conduttrice tv, che spiega di non usare, di proposito, "quella parola lì". Non perché non faccia parte dei loro colori, ma perché non vuole che - questa sua dichiarazione - diventi facilmente un titolo di giornale, qualcosa su cui fare gossip, sminuendolo.