Ballando con le Stelle, la dichiarazione di Andrea Delogu su Nikita

Da tempo, circolano numerosi voci secondo cui Andrea Delogu - tornata single negli scorsi mesi - avrebbe una relazione con Nikita Perotti, suo partner in Ballando con le Stelle.

Il post di Andrea Delogu

"Buongiorno, maestro" scrive Andrea Delogu su Instagram, postando una foto che la ritrae col viso accanto a quello di Nikita Perotti. Il post prosegue con un lungo testo, parole colme d'affetto, e di un sentimento che - la presentatrice tv - rifiuta di etichettare.

"Questa che state leggendo è una dichiarazione - aggiungete voi la parola che preferite perché io posso solo descrivere quello che Nikita è per me, e quello che Nikita è, poi la definizione la sceglierete voi, perché quella che vorrei usare io ha tante sfumature e questo rapporto è una di queste sfumature e spero che duri per sempre". Andrea Delogu racconta che, nella sua vita, Nikita è entrato come un maestro: molto giovane, ma molto più bravo di chi è meno giovane. All'inizio i loro ruoli erano ben definiti, sapevano che quel percorso - lavorativo - sarebbe durato molto a lungo. "Nikita ha il senso del dovere e del rispetto che gli riempie gli occhi, ha sudato ogni centimetro di questa sua giovane carriera e non è scontato nulla", prosegue Nikita. Confessando che, mentre lei gli parlava di videogiochi, e lui le rispondeva "Non ho tempo per giocare", lei si sentiva un po' "cretina".

Nikita fatica a fidarsi, a lasciarsi andare. E Andrea ha dovuto penare, per conoscere qualcosa che non fosse "di tutti". Poi, ad un certo punto, non si è più capito se stavano facendo danza o amicizia. "La danza unisce, ti stritola e ti fa sentire dalla stessa parte del mondo, della vita, dei sentimenti".