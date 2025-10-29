Incidente nel Riminese, morto fratello di Andrea Delogu: aveva 18 anni

Evan Oscar Delogu ha perso la vita a Bellaria Igea Marina, intorno alle 15.40 di questo pomeriggio, lungo via Vittor Pisani. Inutile l’intervento dei sanitari del 118: il giovane è morto sul colpo. Nessun altro mezzo coinvolto: stando agli accertamenti delle autorità il 18enne ha perso il controllo del mezzo schiantandosi contro un palo della luce ascolta articolo

Tragico incidente a Bellaria Igea Marina, nel Riminese, nel quale ha perso la vita un ragazzo di 18 anni. Si tratta di Evan Oscar Delogu, figlio di Walter Delogu e fratello dell'artista, scrittrice e showgirl, Andrea Delogu. Il giovane era in sella ad una moto, una Benelli 750, lungo via Vittor Pisani quando ha perso il controllo del mezzo andando a sbattere prima contro un palo della luce a bordo strada e poi contro un secondo palo sempre al margine della carreggiata. Stando a quanto ricostruito dalle autorità non sono stati coinvolti altri mezzi o persone. Gli agenti della Polizia Locale di Bellaria Igea Marina sono comunque al lavoro per compiere tutti gli accertamenti del caso e ricostruire nel dettaglio la dinamica dei fatti. Inutile l’intervento dei soccorritori del 118: Evan Oscar Delogu è morto sul colpo.

Il post del padre Walter sui social Il padre di Evan e di Andrea, Walter Delogu, ha pubblicato sul suo profilo Facebook una foto del figlio morto nel tragico incidente di oggi a Bellaria. "Il cuore a volte batte anche se è morto... Grazie a tutti per la vostra vicinanza in questo momento di dolore... Voglio che si ricordi così il nostro bambino... Addio Evan... Il tuo papà..e tua mamma...", ha scritto l'uomo.

