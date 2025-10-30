Morte Evan Delogu, il padre: "Eri un angelo, ho dormito nel tuo letto"

"A presto amore, tra non molto ti raggiungerò e rideremo insieme, come sempre. E ora ti mando un bacio con la mamma e la tua amata sorellina, come la chiamavi tu. Lassù in paradiso fatti valere". Così Walter Delogu ha scritto sui social, dopo la morte del figlio 18enne a causa di un incidente in moto

Ieri la drammatica morte del figlio, nelle scorse ore un lungo e toccante ricordo sui social. Non trova pace il dolore di Walter Delogu, padre di Evan, il 18enne fratello della conduttrice Andrea Delogu, che ha perso la vita ieri in un incidente in moto a Bellaria Igea Marina, nel Riminese. Il giovane era in sella ad una moto, una Benelli 750, lungo via Vittor Pisani quando ha perso il controllo del mezzo andando a sbattere prima contro un palo della luce a bordo strada e poi contro un secondo palo sempre al margine della carreggiata.

Il post social

"Ho capito ieri chi eri tu, un angelo". Con queste parole Walter Delogu ha voluto tracciare un ritratto del figlio. "Vi dico chi era mio figlio", ha spiegato l'uomo nel suo messaggio. "Faceva le serali, studiava all'alberghiero, di mattina si allenava in palestra, poi faceva da mangiare per noi se ero occupato e se la mamma era al lavoro. Quando si alzava da tavola chiedeva il permesso, lavava i piatti e poi si riposava un po'". Un ragazzo responsabile e dedito al lavoro: "Ha da sempre lavorato in estate da Massimo al bagno 75 e mai ci ha chiesto un euro, si comprava tutto lui col suo stipendio, pure quella maledetta moto", ha scritto il padre del giovane.