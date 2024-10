Andrea Delogu: "Mandare fiori a casa non è un gesto romantico"

"Io lo so che pensate di essere romantici mandando dei fiori a casa della gente senza firmarvi, cercando di essere anche un po’ misteriosi. Non lo siete". In uno sfogo nelle story Instagram, Andrea Delogu ha contestato l'iniziativa di un ammiratore anonimo, che le ha recapitato a casa un mazzo di fiori. "So che c'è dietro un intento "carino", ma credetemi, è fuori luogo e soprattutto pone le persone in allerta", ha proseguito la conduttrice di Rai Radio 2. "Se dovevo conoscerti ti saresti firmato, se non ho capito chi sei allora non abbiamo questa confidenza e ti sei immaginato una relazione che non abbiamo", ha aggiunto Delogu, che è fidanzata da tre anni con il modello Luigi Bruno, più giovane di 17 anni. "Il fatto che tu sappia dove abito mi agita".