Andrea Delogu: "Perché una donna non può avere fidanzato più giovane?"

Andrea Delogu non ci sta: "Perché una donna non può avere un fidanzato più giovane, mentre a un uomo nessuno dice niente?”. Questa è la domanda retorica che si pone la conduttrice, attrice e speaker radiofonica.

Si è espressa così durante la sua ultima ospitata a Domenica In, avvenuta ieri (domenica 19 febbraio 2023).

Ha voluto criticare chi reputa inopportuno se una donna frequenta un uomo più giovane, come nel suo caso, mentre non fa una piega se è un uomo a fare la stessa cosa con una ragazza.

Conduttrice, attrice e speaker radiofonica, Delogu è fidanzata con un compagno di 17 anni più giovane di lei: Luigi Bruno, fotomodello di 23 anni con il quale fa coppia da 2021, dopo aver divorziato da Francesco Montanari.



Nel salotto televisivo di Mara Venier ha proprio parlato direttamente delle critiche ricevute per la sua relazione con Luigi Bruno, parole che la infastidiscono al punto da mettere in ombra un po' di quella felicità per il successo da lei riscosso con il PrimaFestival 2023 a Sanremo.



Delogu si è aperta sulla sua vita privata, parlando del suo matrimonio naufragato con l'attore romano Francesco Montanari, con il quale si è sposata nel 2016. Tra i due le cose non hanno funzionato: dopo essersi lasciati per ben due volte, nel 2021 hanno deciso di separarsi. Proprio in quell'anno la conduttrice e attrice ha conosciuto Luigi Bruno, un fotomodello che al tempo non era molto noto nel mondo dello spettacolo. “È balzato agli onori della cronaca rosa proprio per la relazione con Delogu”, si legge in un recente articolo pubblicato su la Repubblica.



Il 4 ottobre 2022 le voci sono state confermate dai diretti interessati, che hanno scelto i social network per ufficializzare la cosa, quindi dallo scorso autunno Andrea Delogu fa coppia fissa con Luigi Bruno a livello ufficiale. È stata lei a condividere un post su Instagram nella cui didascalia ha scritto: "Voglio solo dire grazie a questo ragazzo qui, Luigi Bruno, che da più di un anno è rimasto fermo e saldo in un turbinio di casini, disastri, difficoltà e prove di resistenza. L’uomo più coraggioso e paziente che abbia mai deciso di restare. O di far restare”. In fondo a questo articolo potete guardare il post di IG di Andrea Delogu.