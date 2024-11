Tulsa King con Sylvester Stallone rinnovata per una 3° e 4° stagione

La star dello show, che è anche il produttore esecutivo, sta finalizzando un nuovo accordo per proseguire con la popolare serie drammatica di Taylor Sheridan su Paramount+ per altre due stagioni. Lo riporta in esclusiva il magazine americano Deadline



Tulsa King, la serie che vede protagonista (e anche produttore esecutivo) Sylvester Stallone è stata rinnovata sia per una terza che per una quarta stagione. La star dello show sta concludendo un nuovo accordo per proseguire con la popolare serie drammatica di Taylor Sheridan su Paramount+ per altre due stagioni. Lo riporta in esclusiva il magazine americano Deadline. Fonti vicine alla produzione dello show, infatti, hanno informato in esclusiva Deadline che lo show si prepara ottenere un rinnovo per le stagioni 3 e 4. “Nessuno ha voluto commentare ufficialmente, ma si dice che Stallone riceverà un aumento rispetto agli 1,5 milioni di dollari a episodio guadagnati nella seconda stagione, cifra già superiore ai 750.000 dollari per episodio della prima stagione”, scrive la giornalista Nellie Andreeva sull’articolo di Deadline che dà in esclusiva la notizia.



Un grande successo per la seconda stagione Del resto, un rinnovo di due stagioni per Tulsa King non suona certo come sorprendente, dato il successo ottenuto dalla seconda stagione, il cui finale è andato in onda domenica scorsa negli Stati Uniti. “La première della seconda stagione ha registrato i migliori numeri di sempre per la serie tv, con 2 milioni di visualizzazioni globali nel giorno del debutto e 5,4 milioni nei primi sette giorni. Nei 35 giorni successivi, la seconda stagione ha raggiunto una media di oltre 10 milioni di famiglie globali, superando la prima stagione dell’8%”, si legge su Deadline.

Approfondimento Su Paramount+ la seconda stagione di Tulsa King con Sylvester Stallone

Pare che lo show vada avanti oltre le quattro stagioni

Secondo alcune fonti riportate dal sopracitato Deadline, Tulsa King potrebbe andare oltre le quattro stagioni, con la possibilità di spin-off simili all’universo di Yellowstone creato da Sheridan. In Tulsa King, Sylvester Stallone interpreta Dwight “The General” Manfredi, un capo mafioso appena uscito di prigione che costruisce un nuovo impero criminale in Oklahoma.

Oltre a recitare come protagonista assoluto, Stallone è anche il produttore esecutivo dello show, insieme al creatore della serie Taylor Sheridan, allo sceneggiatore Terence Winter e al regista Craig Zisk. Tra i produttori esecutivi, ci sono anche David C. Glasser, Ron Burkle, Bob Yari, David Hutkin, Braden Aftergood e Keith Cox.

La serie è prodotta da MTV Entertainment Studios e 101 Studios per Paramount+ ed è distribuita da Paramount Global Content Distribution. Approfondimento Tulsa King, il trailer della seconda stagione