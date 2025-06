Tim Summer Hits 2025, stasera la terza serata: i cantanti in scaletta

La terza serata di Tim Summer Hits 2025 è alle porte: stasera andrà in scena l’attesissimo terzo capitolo dell’avventura musicale italiana. Il grande appuntamento estivo con la musica dal vivo prosegue su Rai 1 con la terza serata del Tim Summer Hits 2025, in onda venerdì 27 giugno in prima serata. Dopo l’ottima accoglienza del secondo episodio – che ha raccolto 2.593.000 spettatori e raggiunto uno share del 18.7% – il palco allestito nella scenografica cornice di Piazza del Popolo a Roma è pronto ad accogliere un nuovo gruppo di protagonisti della scena musicale italiana. A guidare il pubblico, ancora una volta, la consolidata coppia formata da Carlo Conti e Andrea Delogu, affiancati nel backstage da Carolina Di Domenico, che accompagnerà gli spettatori dietro le quinte con interviste esclusive e contenuti inediti.

La serata del 27 giugno rappresenta la terzultima tappa del viaggio musicale targato Tim Summer Hits 2025, articolato in quattro appuntamenti, tutti in prima serata su Rai 1. Il format continua a unire musica live, intrattenimento e un’atmosfera da grande festa popolare, con Piazza del Popolo gremita di fan e spettatori, già durante le registrazioni. L’evento, trasmesso anche in contemporanea su Rai Radio2, propone una scaletta ricca di artisti che stanno dominando le classifiche dell’estate.

Uno show da vivere e rivedere

Oltre alla diretta televisiva e radiofonica, Tim Summer Hits 2025 è disponibile anche sulla piattaforma RaiPlay, dove le puntate possono essere riviste on demand subito dopo la messa in onda. Un modo per non perdere neanche un’esibizione o un momento saliente, anche per chi non potrà seguire l’evento in diretta. Con il contributo di Carolina Di Domenico nel backstage e il ritorno sul palco di artisti come Cristiano Malgioglio, Emis Killa, Olly, Fabio Rovazzi e Paola Iezzi, lo spettacolo del 27 giugno si annuncia come uno dei momenti più attesi di questa edizione.