105 Summer Festival, la quarta tappa : i cantanti in scaletta

Il 105 Summer Festival è l’appuntamento con la musica live firmato Radio 105. Venerdì 27 giugno lo show arriverà in Sardegna, più precisamente a Golfo Aranci, per una serata all’insegna delle sette note e del divertimento. Ingresso libero. Il palco sarà allestito in piazza Francesco Cossiga. Alla conduzione Mariasole Pollio e Daniele Battaglia.