105 Summer Festival, il 20 giugno terza tappa a Genova: i cantanti

Tra i protagonisti della terza tappa del 105 Summer Festival, in programma a Genova, in Piazza della Vittoria, venerdì 20 giugno, troviamo Annalisa. Che, di recente, ha presentato il nuovo singolo Maschio con un look rivoluzionario

Annalisa pubblica il tutorial della coreografia della nuova canzone Maschio