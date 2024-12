Paola Iezzi, è uscito il nuovo singolo Club Astronave

Paola Iezzi ha presentato il nuovo singolo solista Club Astronave: "La musica diventa il mezzo per lasciarsi andare, affrontare le emozioni e dimenticare momentaneamente il resto del mondo, pur riportando ogni tanto alla realtà con una punta di malinconia”

Paola Iezzi ha pubblicato il nuovo singolo solista Club Astronave. La popstar ha presentato il brano in anteprima durante la finale di X Factor 2024 (FOTO). La cantante ha parlato del significato della canzone: “Un viaggio non solo fisico ma anche emotivo, in cerca di un significato e di un legame speciale”.

paola iezzi su club astronave: “La musica diventa il mezzo per lasciarsi andare” Prima dell’esibizione a sorpresa con sua sorella Chiara sulle note di alcuni dei loro più grandi successi, Paola Iezzi ha presentato il nuovo brano Club Astronave. Sonorità dance pop si mescolano a ritmi elettronici per una canzone destinata a farci ballare per molti mesi. La popstar ha parlato del brano: “Quella dell’astronave è una metafora che suggerisce un viaggio non solo fisico ma anche emotivo, in cerca di un significato e di un legame speciale”. Paola Iezzi ha aggiunto: “La musica diventa il mezzo per lasciarsi andare, affrontare le emozioni e dimenticare momentaneamente il resto del mondo, pur riportando ogni tanto alla realtà con una punta di malinconia”. Approfondimento X Factor, Paola e Chiara fanno ballare Piazza del Plebiscito. VIDEO

Oltre alla carriera in coppia con la sorella Chiara, Paola Iezzi ha coltivato anche il percorso solista regalando al pubblico bellissime gemme pop: da Lovenight a Ridi passando per Gli occhi del perdono e Mon Amour. Ricordiamo anche il duetto LTM con Myss Keta. Approfondimento Paola & Chiara, è uscito Il linguaggio del corpo con BigMama

Ecco il testo di Club Astronave di Paola Iezzi: Questa musica che parte dalle casse

Non mi fa capire niente

Ho voglia di ballare, di ballare, di ballare

I tuoi occhi sono discoballs nella notte

Con i piedi scalzi sulla terra rossa di Marte

In cerca di un amore, un amore che fa male

Ma una lacrima mi scioglie il trucco sulle guance

Mi riporta giù, giù, giù, giù Amore, ti verrò a cercare

Mentre tutti ballano

Nel club astronave Non ricorderai nemmeno chi sei

Su questa canzone hai preso il mio cuore

È un suono, è uno shock elettrico

È la soluzione, il male minore

Banditi nella notte, è una follia

Segui l’istinto e portami, portami via

Comete che non lasciano una scia

Su questa canzone hai preso il mio cuore

È un club astronave Quest’onda mi travolge, ma il volume

Fa tremare le pareti

Ora ho voglia di cantare, di cantare, di cantare

Anche oggi suona I Will Survive nella notte

Con le mani verso il cielo prego Dio e questa sorte

In cerca di un segnale che aprirà tutte le porte

Ma una lacrima mi scioglie il trucco sulle guance

Mi riporta giù, giù, giù, giù Non ricorderai nemmeno chi sei Su questa canzone hai preso il mio cuore È un suono, è uno shock elettrico È la soluzione, il male minore Banditi nella notte, è una follia Segui l’istinto e portami, portami via Comete che non lasciano una scia Su questa canzone hai preso il mio cuore E vedo te nell’ombra

Nascosto tra la folla

E torna la mia voglia Non ricorderai nemmeno chi sei

Su questa canzone hai preso il mio cuore

È un suono, è uno shock elettrico

È la soluzione, il male minore

Banditi nella notte, è una follia

Segui l’istinto e portami, portami via

Comete che non lasciano una scia

Su questa canzone hai preso il mio cuore

È un club astronave È un club astronave

