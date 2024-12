X Factor, Paola e Chiara fanno ballare Piazza del Plebiscito. VIDEO

TV Show

X Factor 2024, verso la finale: i concorrenti finalisti. FOTO

Nella Finalissima in Piazza del Plebiscito a Napoli si sfideranno tre artisti della squadra di Achille Lauro: I PATAGARRI, Les Votives e Lorenzo Salvetti. Per Manuel Agnelli ci sarà invece Mimì, che ha battuto Francamente nel ballottaggio della Semifinale. Tutti e quattro si contenderanno il titolo di vincitore di X Factor 2024. Sul palco della Semifinale si è esibito anche Gazzelle. Appuntamento con la finale giovedì 5 dicembre alle 21 su Sky Uno e in streaming su NOW

I PATAGARRI sono Francesco Parazzoli (tromba e voce), Jacopo Protti (chitarra), Daniele Corradi (chitarra), Giovanni Monaco (clarinetto e sassofono) e Arturo Monico (trombone e percussioni), hanno tra i 20 e i 31 anni, arrivano tutti da Milano e dintorni, e sono tutti studenti, tranne Giovanni che è insegnante

La band della squadra di Achille Lauro prende ispirazione dai suoni di New Orleans e da artisti italiani come Paolo Conte e internazionali come Django Reinhard e Ray Charles e trasforma grandi classici della musica italiana in un elettrico, “vorticoso e danzereccio” gipsy jazz. Nella gavetta fatta di esibizioni in strada e nei locali o, come avevano detto alle Audizioni, nei mercati di Milano, hanno conquistato le loro prime fan: le nonne