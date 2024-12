Robbie Williams ospite della finale di X Factor 2024. VIDEO

L'attesissimo super ospite internazionale della finale apre le danze sulle note del suo nuovo singolo Forbidden Road e fa ballare il pubblico di XF2024 sulle note delle hit Baby Don't Hurt Me (by David Guetta, Anne-Marie & Coi Leray) e Be My Lover (Hypaton x David Guetta feat. La Bouche)

E la magia continua con un opening spettacolare in cui Robbie Williams fa battere il cuore di Napoli e di tutto il pubblico a casa. Impossibile non ballare e cantare a squarciagola sulle note delle hit Baby Don't Hurt Me (by David Guetta, Anne-Marie & Coi Leray) e Be My Lover (Hypaton x David Guetta feat. La Bouche). La festa è solo cominciata, la gara entra nel vivo e i quattro finalisti (FOTO) sono pronti a esibirsi nella prima manche dal titolo “My Song” in cui ognuno porterà un pezzo che lo rappresenta al meglio (LA DIRETTA).