Better Man, Robbie Williams sarà a Roma per la première

Il cantante è atteso nella Capitale per la presentazione-evento, che si terrà il 6 dicembre 2024. Lui e il regista Michal Gracey saranno presenti all’Auditorium Parco della Musica di Roma. La serata, che si terrà nella Cavea e nella sala Petrassi, prevede un red carpet esclusivo, una proiezione del film e una performance live del cantante



C’è grande attesa per il biopic incentrato sulla carriera e sulla vita di Robbie Williams, tra successi e difficoltà. La pellicola biografica che racconta la storia del mitico cantante britannico arriverà nei cinema il 1° gennaio 2025. Ma c’è trepidante attesa anche per un’altra data: quella del 6 dicembre 2024, quando Robbie Williams sarà a Roma per l’evento di presentazione del film.

Tra pochi giorni, dunque, il divo arriverà nella capitale italiana per l’evento esclusivo di presentazione del biopic che esplora i momenti salienti e le sfide da lui affrontate nella vita, durante la sua rosea ma non sempre facile carriera. In questo film musicale, il protagonista non è rappresentato in forma umana: ha le sembianze di uno scimpanzé, realizzato con tecnologia CGI.

"So cosa state pensando. Cosa c'entra la scimmia? Io sono Robbie Williams. Sono una delle più grandi pop star del mondo. Ma mi sono sempre visto un po' meno evoluto”, sentiamo affermare dall’artista nel trailer.

Presentato per la prima volta nella sezione Gala del Toronto Film Festival, il progetto porta la firma di Michal Gracey, noto per The Greatest Showman. La sceneggiatura è stata scritta da Oliver Cole e Simon Gleeson, mentre lo stesso Williams figura tra i produttori esecutivi.



L’evento esclusivo a Roma Il 6 dicembre 2024, Robbie Williams e il regista Michal Gracey saranno presenti all’Auditorium Parco della Musica di Roma per la première italiana di Better Man. La serata, che si terrà nella Cavea e nella sala Petrassi, prevede un red carpet esclusivo, una proiezione del film e una performance live del cantante. Al termine, è prevista una conferenza stampa moderata da Alessandro Cattelan, con interventi di Robbie Williams e Gracey. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming nei cinema che proietteranno l’anteprima. Inoltre, la Fondazione Musica per Roma e Alice nella Città metteranno a disposizione biglietti per studenti e scuole, in un’iniziativa volta a promuovere l’interesse dei giovani per il cinema.

Una vita fatta non solo di successi Better Man racconta la storia di Robbie Williams, dalle origini con i Take That fino alla sua carriera da solista, una carriera che ha portato questa star inglese a vedere oltre 80 milioni di dischi in tutto il mondo. Il film non si limita a celebrare i trionfi: esplora anche le debolezze, i momenti difficili e le complessità dell’artista.

Lo scimpanzé scelto per rappresentare Williams simboleggia il suo lato più fragile e contraddittorio. Nel trailer italiano, possiamo vedere uno scimpanzé davanti a una folla in delirio mentre Robbie Williams ricorda il suo passato: "Mio padre era follemente innamorato delle star di quell'epoca". Su un sottofondo musicale con il brano Angels, un giovane scimpanzé esprime il desiderio di “non essere nessuno”, e la madre risponde: "Non esistono dei nessuno".

La narrazione prosegue mostrando la sua scalata al successo: l’ingresso nella band dei Thake That, la previsione di una futura rivalità tra i membri ("Guardatemi in faccia, tra cinque anni finiremo tutti per odiarci a vicenda, ma saremo ricchi sfondati") e il successivo percorso da solista. Una vita e una carriera segnata da cadute e rinascite.

Una vita “come un numero da funambolo senza rete di sicurezza” Il cast conta Steve Pemberton, Alison Steadman, Damon Herriman, Kate Mulvany e molti altri. Il regista Michal Gracey descrive il progetto come una storia unica: "Robbie Williams è un personaggio particolare, e volevo che la sua vita fosse rappresentata in un modo creativamente innovativo". Dal canto suo, Williams afferma: “La mia vita è stata come un numero da funambolo senza rete di sicurezza. Spesso mi sento sul punto di cadere, e a volte succede davvero. Quando Michael mi ha proposto di essere interpretato da una scimmia, ho riconosciuto l’audacia della scelta e ho capito che era la strada giusta da percorrere". Approfondimento Robbie Williams, arriva un documentario per soli adulti sulla sua vita