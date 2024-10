Better Man, il teaser dello strano biopic su Robbie Williams

Better Man, il teaser del biopic

Better Man racconterà in modo unico e originale la storia di Robbie Williams, divenuto famoso come membro dei Take That e successivamente affermatosi come solista. La pellicola ripercorrerà la storia dell’artista dal suo punto di vista, dietro la macchina da presa Michael Gracey, regista del film The Greatest Showman con protagonista Hugh Jackman e vincitore nella categoria Miglior canzone originale per This Is Me alla 75esima edizione dei Golden Globe.