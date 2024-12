X Factor 2024, Mimì vince la Finalissima a Napoli. FOTO

9/22 Foto di Carmine Conte

Il cuore di Napoli ha battuto a ritmo di rock con i Les Votives in You Make Me Feel (Mighty Real) di Sylvester, Are You Gonna Be My Girl dei Jet e Sign Of The Times di Harry Styles. "Sono la dimostrazione che rock'n'roll never dies", ha commentato Paola. "Leggendari", ha aggiunto il loro giudice Lauro

Finale di X Factor 2024: il Best Of dei Les Votives. VIDEO