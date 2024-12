X Factor, finale con Robbie Williams e Gigi D'Alessio a Napoli

Al via in diretta su Sky e in streaming su NOW e in simulcast anche in chiaro su TV8, per la prima volta “in esterna" in Piazza del Plebiscito a Napoli, la Finalissima di X Factor 2024 (LO SPECIALE) che proclamerà il vincitore (COME VOTARE). È l’ultimo atto della gara tra i quattro artisti Lorenzo Salvetti, Mimì, I PATAGARRI e Les Votives, che si sfidano in tre manche davanti ai giudici Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli e Paola Iezzi e alla conduttrice Giorgia.





Nella prima manche, intitolata My Song e libera, ogni artista ha portato il pezzo più rappresentativo di sé: Lorenzo ha proposto Cosa mi manchi a fare di Calcutta, Mimì ha portato Because The Night di Patti Smith, I PATAGARRI hanno scelto la colonna sonora di Mary Poppins, Cam-Camini, cantata da Oreste Lionello, Tina Centi, Sandro Acerbo e Liliana Sorrentino, e i Les Votives hanno cambiato veste a Someone Like You di Adele.





Nella seconda manche i quattro concorrenti sfoderano i Best Of che riassumono il rispettivo percorso nello show.





Nella terza manche, gli artisti rieseguono i loro inediti.





Superospite internazionale è stato Robbie Williams, uno degli artisti musicali più premiati al mondo (vanta 6 dei 100 album più venduti nella storia del Regno Unito, 85 milioni di album venduti in tutto il mondo, 14 album al numero 1 nel Regno Unito e un record di 18 BRIT Awards – più di ogni altro artista). Il cantautore ha aperto la Finalissima con il brano Forbidden Road.





Nella grande serata di Piazza del Plebiscito arriva anche Gigi D’Alessio, da oltre trent’anni è il cantautore, compositore, produttore discografico e showman da record per eccellenza, per un omaggio indimenticabile alla “sua” Napoli. Con 30 album di successo, oltre 30 milioni di dischi venduti, 3 dischi di Diamante, 102 dischi di Platino e innumerevoli dischi d’oro, il pilastro della musica d’autore italiana ha riempito arene e piazze in Italia e nel mondo e ha collaborato con i grandi nomi della musica nazionale e mondiale. Piazza del Plebiscito è casa sua: la scorsa estate ci ha portato un totale di oltre 100mila persone negli 8 live della grande festa in musica Gigi – Uno come te - L’emozione continua, e ora proseguirà il tour con Gigi Palasport, tutto esaurito già in prevendita, che si concluderà con il gran finale il 21 dicembre all’Unipol Forum di Milano con Gigi for Xmas, La Festa.... Nel 2025 tornerà allo Stadio Diego Armando Maradona con ben due live, il 2 e 3 giugno, che fanno salire a quota 7 i concerti di Gigi in carriera allo Stadio di Napoli, e Sicily For Life – Gigi & Friends, un importante appuntamento di solidarietà e musica che si terrà il prossimo 20 giugno allo stadio Renzo Barbera di Palermo.