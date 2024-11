Tutti gli inediti di X Factor 2024, testi e video

TV Show

X Factor 2024, tutti gli eliminati fino ad ora. FOTO

EL MA, Pablo Murphy, i Dimensione Brama, i The Foolz, Danielle e LOWRAH sono i sei eliminati di X Factor 2024. Sfoglia la gallery e rivivi il loro percorso. L'appuntamento con i Live Show è tutti i giovedì su Sky e in streaming su NOW

Siamo entrati nel vivo dei Live Show di X Factor 2024, appuntamentoi tutti i giovedì su Sky e in streaming su NOW. Scopriamo tutti gli eliminati, dai più recenti alle prime puntate. LOWRAH, all’anagrafe Laura Fetahu, ha 23 anni ed è originaria di Brugnera, in provincia di Pordenone. La cantante, performer e cantautrice, appassionata fin da piccola alla black music, propone di portare il genere urban, pop e soul anche in Italia in maniera fresca e versatile, cantando e rappando in diverse lingue

La cantante ha presentato Super Bass di Nicki Minaj alle Audizioni conquistando l’X Pass di Paola Iezzi, Boss Bitch di Doja Cat ai Bootcamp e If I Were a Boy di Beyoncé agli Home Visit. In seguito, LOWRAH, guidata da Paola Iezzi, si è esibita con Hey Mama di David Guetta feat. Nicki Minaj, Bebe Rexha & Afrojack al primo Live Show e con Man Down di Rihanna al secondo appuntamento. Il terzo Live Show ha visto LOWRAH cantare All That She Wants del gruppo svedese Ace of Base