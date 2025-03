House of the Dragon, al via le riprese della terza stagione

Torna con 8 nuovi episodi il prequel della serie più premiata e vista di sempre, Il Trono di Spade. New-entry nel cast: Tommy Flanagan e Dan Fogler. Prossimamente su Sky e in streaming su NOW

Iniziate nel Regno Unito le riprese della terza stagione di House of the Dragon, l’amatissima saga ambientata 200 anni prima degli eventi citati nella serie dei record Il Trono di Spade, che arriverà prossimamente su Sky e in streaming su NOW in contemporanea assoluta con gli US.

Tratta dal romanzo Fuoco e Sangue di George R.R. Martin, House of the Dragon racconta la storia della leggendaria Casa Targaryen.