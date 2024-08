House of the Dragon, la serie tv prequel de Il Trono di Spade, finirà con la quarta stagione. Nel frattempo, la terza stagione è attualmente in fase di scrittura e dovrebbe iniziare la produzione all’inizio del 2025. Nella conferenza stampa di lunedì 5 agosto sull’episodio finale della seconda stagione, lo showrunner e co-creatore Ryan Condal ha condiviso le novità sul futuro della serie, compresa la durata dei nuovi sviluppi: “Non ho avuto discussioni con HBO al riguardo. Vorrei solo anticipare che la cadenza dello show, dal punto di vista drammatico della narrazione, continuerà ad essere la stessa dalla seconda stagione in poi”. Condal ha anche spiegato la ragione dell’assenza della Battaglia di Gullet nell’ultima puntata. “Stavamo cercando di dare a Gullet, che è probabilmente l’evento di azione più atteso – be’, direi forse il secondo più atteso – di Fire & Blood, il tempo e lo spazio che merita. Ovviamente, come chiunque abbia visto il finale, stiamo costruendo quell’evento. Quell’evento accadrà molto presto in termini di narrazione di House of the Dragon”. Ha proseguito: “Sulla base di ciò che sappiamo ora, dovrebbe essere la cosa più grande che abbiamo realizzato finora. E volevamo solo avere il tempo, lo spazio per farlo ad un livello che entusiasmerà e soddisferà i fan e nel modo che merita”. Condal è consapevole del fatto che “tutti vogliono che questo esca ogni estate. È solo che lo spettacolo è così complesso che stiamo davvero realizzando più lungometraggi ogni stagione. Quindi mi scuso per l’attesa, ma dirò solo che, se Riposo de Corvo e La Semina Rossa sono indicativi, in futuro otterremo una vittoria fantastica con la Battaglia del Gullet”. Un’altra questione che ha lasciato i fan in sospeso è la prigionia di Otto Hightower (Rhys Ifans), l’ex Primo Cavaliere del re e il padre di Alicent, apparso dietro misteriose sbarre in una delle ultime scene che, peraltro, non compare nel romanzo. Finora, però, non è trapelata alcuna spiegazione: “Siamo stati felicissimi di vedere Rhys rientrare nella storia, e dirò semplicemente che la storia di Otto Hightower non è stata ancora raccontata”.