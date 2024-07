House of the Dragon 2, tutti i draghi dei Targaryen

Da Syrax, cavalcato da Rhaenyra, al gigantesco Vhagar. Col quarto episodio entra nel vivo la Danza dei Draghi, la guerra civile interna alla casata che si contende il Trono di Spade. In esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. Disponibile anche on demand

La seconda stagione di House of the Dragon è entrata nel vivo con un quarto episodio pieno di azione e spettacolari battaglie aeree tra draghi, andato in onda su Sky e in streaming su NOW lunedì 8 luglio alle 3 del mattino, in contemporanea con gli Stati Uniti. I draghi, appunto, protagonisti fin dal titolo, arma più potente nella guerra civile tutta interna alla Casata dei Targaryen, per la successione di re Viserys, col Trono di Spade conteso da Rhaneyra e dal fratellastro Aegon II. Se nella prima stagione li avevamo intravisti, quasi ai margini dell’azione, ora queste creature gigantesche si prendono decisamente la scena. E allora può essere utile fare un riepilogo sui draghi che fin qui abbiamo visto e su chi li comanda. Attenzione perché d’ora in avanti potrete trovare spoiler sulla trama degli episodi fin qui andati in onda di House of the Dragon.

Syrax è il drago di Rhaenyra Syrax è il drago di Rhaenyra, è femmina ed è caratterizzata dall’intenso giallo dorato delle sue squame. Meno grande di altri draghi ma comunque possente e molto agile, Syrax è stato il primo drago ad apparire nella serie tv HBO, già dal primo episodio, cavalcato da una Rhaenyra allora ancora molto giovane, non ancora ufficialmente erede al trono e interpretata a Milly Alcock (che è tornata come guest star, per apparire in sogno a Daemon, negli episodi tre e quattro della seconda stagione). Caraxes e Daemon Daemon, zio e marito di Rhaenyra, volitivo e ambizioso Re consorte, cavalca Caraxes, grande drago di colore rosso e nero. Caraxes, anche lui già apparso più volte nella prima stagione, da subito nel vivo dell’azione essendo cavalcato da uno dei più irrequieti tra i Targaryen, non ha sempre servito Daemon. Prima di lui, infatti, a salirgli sul dorso era stato il principe Aemon, padre di Rhaenys, che Daemon ha ucciso portandogli via il drago. leggi anche House of the Dragon 2, Milano accoglie il primo episodio

VHAGAR E AEMOND Dai Neri ai Verdi. Il più grande e forte drago finora apparso nella guerra tra i Targaryen è Vhagar. Vhagar era il drago di Laena Velaryon, moglie di Daemon e figlia di Rhaenys e Corlys, e nella prima stagione lo vediamo obbedire sofferente al comando della principessa che, in preda ai dolori di un parto che non riesce a completare, si avvicina a lui per gridargli “dracarys” e farsi incenerire da lui. Ora Vhagar, che in passato ha servito Aegon Il Conquistatore nella presa di Westeros, è cavalcato da Aemond Targaryen, figlio di Alicent e Viserys, fratello di Aegon II. È Vhagar che, agli ordini del suo nuovo cavaliere, ha ucciso Lucerys nel finale della prima stagione e Rhaenys nel quarto episodio della seconda. SOLE DI FUOCO E AEGON II Ovviamente anche Aegon II, figlio di Viserys e Alicent che ora siede sul Trono di Spade dentro la Fortezza Rossa di Approdo del Re, ha il suo drago. Si chiama Sole di Fuoco, ha splendide scaglie cangianti che vanno dal verde al lilla, e dopo aver fatto una comparsata nella prima stagione è entrato in azione nel quarto episodio della seconda, partecipando alla feroce battaglia di Riposo del Corvo. Con esiti che non sembrano essere stati particolarmente favorevoli al Re e al suo drago…

MELEYS E RHAENYS Il più grade drago a disposizione dei Neri è Meleys, cavalcato da Rhaenys, già protagonista del finale della prima stagione . Meleys è una bellissima dragonessa dal colore rosso acceso, con una testa sormontata da una serie di spuntoni irti e acuminati. Avvezza alla lotta, viene coinvolta nella battaglia di Riposo del Corvo, dove si scontra con Vhagar e alla fine ha la peggio, precipitando a terra con la sua cavaliera dopo averle rivolto un ultimo sguardo carico di dolore e devozione. ARRAX E LUCERYS Hanno lasciato la serie al termine della prima stagione, uccisi da Vhagar e Aemond, Arrax e Lucerys, drago e cavaliere, quest’ultimo figlio di Rhaenyra. I due sono caduti al termine di uno scontro tra cugini che sembrava cominciato come una scaramuccia e che invece si è rivelato una tragedia capace di mettere in moto la guerra tra Verdi e Neri. VERMAX E JACAERYS Jacaerys, altro figlio di Rhaenyra, cavalca invece Vermax, drago verde che conosce fin dalla culla. I due sono unitissimi da sempre e finora sono stati impegnati come ambasciatori di Rhaenyra, recandosi a Grande Inverno tra il finale della prima e l’inizio della seconda stagione, per stringere un’alleanza con gli Stark. Jacaerys scalpita per entrare in battaglia con Vermax, ma la madre lo frena. leggi anche House Of The Dragon rinnovata per la terza stagione da HBO

DANZATORE DI LUNA E BAELA Decisamente più attivi sono Danzatore di Luna e Baela, che vengono spesso inviati in missione (finora soprattutto di ricognizione) da Rhaenyra. Baela è l’unica delle due figlie di Daemon Targaryen e Laena Velaryon ad avere un drago. MARE INFUOCATO E LAENOR Nella prima stagione avevamo fatto la conoscenza anche di Mare Infuocato, drago cavalcato da Laenor Velaryon, figlio di Corlys e Rhaenys e marito di Rhaenyra. Mare Infuocato è stato abbandonato dal suo cavaliere, che nella prima stagione ha finto la propria morte per poter fuggire col suo amato Qarl. SOGNO DI FUOCO ED HELAENA TARGARYEN Drago femmina di colore blu e argento apparso nella prima stagione, Sogno di Fuoco è stata cavalcata da Rhaena, nipote di Aegon I, ed è ora legata a Helaena, figlia di Alicent e moglie e sorella di Aegon II.

NUBE TEMPOSTOSA E TYRAXES Sebbene non abbia alcun drago, Rhaena Targaryen se ne vede affidare ben due (e altre quattro uova) da Rhaenyra nella seconda stagione, perché li porti in salvo e al riparo dagli attacchi nemici. Si tratta di Nube Tempostosa e Tyraxes, ancora molto giovani. VERMITHOR L’elefante nella stanza, il gigante che finora abbiamo solo intravisto nella penombra dei sotterranei della Fortezza Rossa, la possibile arma segreta di Rhaenyra e Daemon contro i Verdi, l’unico che possa tenere testa a Vhagar. Vermithor è un drago gigantesco, tra i più grandi mai apparsi a Westeros, e al momento non ha un cavaliere. Chi dovesse riuscire a domarlo, sposterebbe considerevolmente gli equilibri del conflitto.